اختتام مؤتمر يمني جنوبي في الاردن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمان

اختتم المؤتمر الذي نظمه المعهد الأوروبي للسلام بالتعاون مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن “مارتن غريفيث” اعماله، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية بحضور قيادات سياسية من المكونات الجنوبية اليمنية، أبرزها رئيس الوزراء اليمني السابق حيدر أبو بكر العطاس، كما شارك فيه عضوان من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وهما مراد الحالمي وصالح بن فريد، وقياديان جنوبيان مقربان من السعودية والحكومة اليمنية.

وقال مشاركون في المؤتمر إنه من المقرر أن تستكمل النقاشات في سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة الأردنية بمشاركة جميع المكونات الجنوبية.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات إلى انفصال جنوب اليمن، وتمكين الامارات من الموانئ والابار النفطية والغازية، في حين تسعى السعودية الى الاستئثار بمحافظتي حضرموت والمهرة للوصول الى البحر العربي.