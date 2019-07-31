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أمهات المختطفين بعدن تنفذ وقفة احتجاجية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

نفذت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام القضاء الأعلى في محافظة عدن, للمطالبة بالإفراج عمن أصدرت النيابة بحقهم أمر الإفراج , وتطالب بسرعة عقد جلسات المحاكمة لمعتقلي سجن بير أحمد الخاضع لسيطرة الامارات.

وطالبت الوقفة الفار هادي ووزيرا داخليتة والعدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسرا في السجون السرية بعدن.

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ودعا بيان الرابطة إلى سرعة الفصل في قضايا معتقلين سجن بئر أحمد وذلك بعقد جلسات المحاكمة والكشف عن المخفيين وسرعة الإفراج عنهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

كما ناشدت الأمهات في البيان السلطة القضائية سرعة الإفراج عن ذويهن , وكلهن أمل أن لا تحل عليهن الأيام المباركة إلا وقد بشرن بخروجهم سالمين.

وأكد البيان على استمرار ومواصلات الوقفات الاحتجاجية حتى يتم الإفراج عن المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسراً .

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