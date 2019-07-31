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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رد عماني على مستشار بن زايد يثلج صدور اليمنيين : «اليمن ليست لقمة سهلة ومن يشعلخ ويتورط فيه يحترق» ..شاهد

شن الاكاديمي العماني البرفسور حيدر اللواتي هجوما عنيف على الامارات ، وذلك على خلفية الدعوات الاخيرة لمستشار محمد بن زايد بتقسم اليمن . وفي تغريدة على حسابه في منصة تويتر قال البرفسور اللواتي ان اليمن ليس لقمة سهلة، ومن يشعله ويتورط فيه يحترق، هكذا يخبرنا التاريخ! واضاف البرفسور والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس ساخرا من الامارات : « قالوا ان الحرب على اليمن نزهة وان دخول صنعاء وحرقها يتم في اسبوعين والان بعد الانكسار ينادون بتقسيم اليمن ليبقى فقيرا منكوبا ومدمرا مشتعلا ثم تفتيت الجنوب الى اقاليم، والاقاليم الى كانتونات لنفوذهم وقواعدهم!» . Advertisements وكان مستشار محمد بن زايد الاكاديمي عبدالخالق عبدالله قد استفز اليمنيين والخليجين على حدا سوا بتغريدة قال فيها ان اليمن لن يكون موحدا بعد اليوم . وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسع من قبل كتاب وصحفيين ومسؤولين يمنيين ، اكدو رفضهم لهذه الدعوات النشاز وطالبو بوضع حدا لمثل هذة التدخلات الإماراتية السافرة في الشأن اليمني . كما ادان دبلوماسيون وكتاب ونشطاء عرب وخليجيون وغربيون مثل هذة الدعوات التي تكشف الوجه القبيح للامارات ، حيث كان ابرزهم السفير الامريكي السابق لدى اليمن .

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