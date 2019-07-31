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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة غير متوقعة قيادي حوثي من داخل صعدة يحضى بشعبية كبيرة يعلن التمرد على عبد الملك الحوثي ويدعوا انصاره في جميع مناطق سيطرة الحوثي الاستعداد للمواجهة

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