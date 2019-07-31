صنعاء: الحوثيون يغلقون مطعماً سياحياً بمبرر عدم وجود موقف للسيارات

أغلقت مليشيا الحوثي، امس الثلاثاء، مطعم الخطيب في شارع الستين الغربي، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيون أغلقوا عصر أمس الثلاثاء، مطعم الخطيب في شارع الستين الجنوبي، تحت مبرر عدم وجود موقف خاص للسيارات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمطعم بعد إغلاقه، حيث يعد المطعم واحدا من أبرز المشهورة بالعاصمة صنعاء، ويحظى باقبال واسع من قبل المواطنين.

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وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من حجج الحوثي لاغلاق المطعم، مؤكدين وجود عدد من مواقف السيارات التابعة للمطعم.

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مطعم الخطيب يمثل بوابة مهمة للطلاب الذين يعملون فيه لمواصلة تعليمهم وإعالة أسرهم، حيث أن معظم عماله هم من طلاب الجامعات الذين يعملون في فترات متفاوتة، ويجمعون بين العلم والعمل.

وعمدت مليشيا الحوثي على إغلاق المحالات التجارية والصرافة، وضيقت الخناق على القطاع الخاص بمبررات واهية، بهدف استحواذها على مختلف الجوانب الاقتصادية.

