المهرة: التحالف يُسلم سرايا مكافحة الإرهاب 18 آلية مصفحة

سلمت قيادة التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 18 عربة مصفحة لسرايا مكافحة الإرهاب بفرع الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

جاء ذلك بحضور محافظ المهرة راجح باكريت، وقائد قوات التحالف العربي المشتركة في المهرة العميد البحري الركن أحمد تركي العصلاني، والعقيد البحري الركن عبدالله محمد الشهراني وقائد الشرطة العسكرية بالمهرة العقيد محسن مرصع. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأعتبر محافظة المهرة، أن تسليم الآليات المصفحة لسرية مكافحة الإرهاب بالشرطة العسكرية يعد تأكيداً على العزم في المضي قدما نحو تثبيت الأمن وفرض هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب والتهريب.

من جانبه استعرض العقيد الشهراني، بعض المعلومات حول الآليات العسكرية المصفحة وأهمية وجودها، مؤكداً حرص التحالف العربي على تقديم المزيد من الدعم القتالي واللوجستي للوحدات الأمنية والعسكرية لتؤدي مهامها في تأمين محافظة المهرة.

