عــــــــاجل .. "بن سلمان" لا يستطيع النهوض بعد سماع هذا الخبر المرعب قبل قليل بشان السعودية .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين، إطلاق خمسة صواريخ من طراز "زلزال1" اليوم الثلاثاء على تجمعات لجنود الجيش السعودي في محور نجران. وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة السديس في نجران بخمسة صواريخ زلزال1 والعديد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة وأدت لقتل وجرح العديد منهم. وكانت الجماعة أعلنت إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة. Advertisements وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع عبر صفحته على "فيس بوك" اليوم الاثنين "القوة الصاروخية تطلق صاروخ بالستي نوع بدر F استهدف تجمعات الجيش السعودي ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير"، مؤكدا "قد أصاب هدفه بدقه عالية". وأضاف سريع "سبب ذلك في انفجارات ضخمة هزت المنطقة وهروع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الاستهداف وسط حاله من الهلع والرعب في صفوف العدو"، متابعا "مصادر استخباراتية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيشالسعودي". وكانت الجماعة أعلنت يوم الأحد، تنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة مفخخة، على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

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