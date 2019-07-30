تراند اليوم : من هو المسؤول عن قصف سوق ”آل ثابت“ بصعدة الحوثي أم التحالف ؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن من هو المسؤول عن قصف سوق ”آل ثابت“ بصعدة الحوثي أم التحالف ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تبادل التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، ومليشيا الحوثي الانقلابية، الاتهامات بقصف سوق "آل ثابت" بمحافظة صعدة (شمال اليمن).



وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن "تركي المالكي"، إن "مليشيا الحوثي استهدفت سوق آل ثابت بسبب وقوفها ضد المشروع الإيراني، وما تم اليوم لا يعبر إلا عن نكاية المليشيا بهؤلاء المدنيين العُزل".

شاهد أيضاً:

Advertisements

وأضاف: "المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي اليوم في صعدة جريمة نكراء وامتداد لجرائم مليشيا الحوثي منذ 2014 ضد الشعب اليمني، خاصة أن الاستهداف جاء بشكل ممنهج من المليشيا، وأسفر عن عشرات الضحايا بينهم أطفال".

وشدد المتحدث باسم التحالف العربي، على "وجود التزام من التحالف بحماية الشعب اليمني في المدن والقرى من مليشيا الحوثي الإرهابية".

وذكر "المالكي" أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين بقصف نفذه التحالف العربي على سوق في محافظة صعدة الحدودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"الحوثيين"، إن "الجيش السعودي نفذ قصفا على سوق آل ثابت في مديرية قطابر الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 بينهم 11 طفلا".

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر طبي، أن أكثر من 10 أشخاص قتلوا جراء ضربة جوية على صعدة.