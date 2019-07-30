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تراند اليوم : اندلاع اشتباكات عنيفة في مأرب وسقوط قتلى والطيران يشن عدة غارات

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، سقط على إثرها قتلى وجرحى من عناصر المليشيات.

 

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وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية، استهدفت مواقع وآليات لمليشيات الحوثي في أماكن مختلفة في جبهة صرواح.

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