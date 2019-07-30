أدوية ب5ألف$من مؤاسسة سبأللإغاثة بريطانيا- لمؤسسة السرطان إب

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عدن - ياسمين التهامي - مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية - بريطانيا تدعم مؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بكمية من الادوية بقيمة خمسةألف$

كشف المسؤول الإعلامي للمؤاسسة الوطنية لمكافحة السرطان إب عن وصول بتمويل دوائي من مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية - بريطانيا : المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان _ فرع إب توزع أدوية مجاناً لمرضى السرطان في إب.

هذا وقد اختتمت اليوم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مشروع توزيع أصناف الأدوية التالية :

( Neupogen 30mg. ، Gemezar 1gm.، Gemezar 200mg.،Albumine ، Imatinib 400mg )

بإجمالي خدمات ( 600 ) خدمة لعدد ( 113 ) مستفيد مصاب بمرض السرطان.

المشروع الذي مولته ودعمته مؤسسة سبأ للاغاثة والتنمية -بريطانيا بتكلفة إجمالية بلغت (5000 $ ) خمسة ألف دولار أمريكي ، يأتي ضمن حملات الإغاثة التي تطلقها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لإغاثة مرضى السرطان في اليمن

وفي تصريح صحفي أوضح به الأستاذ / بليغ الطويل مدير فرع المؤسسة أن المشروع يهدف إلى التخفيف من معاناة مرضى السرطان في اليمن من خلال دعمهم بهذه الأدوية المنقذة للحياة ، والتي يحتاجها مريض السرطان وتعتبر تلك الأدوية من الأدوية الأكثر استهلاكا للمرضى ويعجزون عن شرائها نتيجة لأسعارها الباهضة الثمن والظروف الاقتصادية الصعبه التي يعيشها مرضى السرطان.

وثمن الطويل جهود مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية - بريطانيا في دعم مرضى السرطان في اليمن وفي محافظة إب خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها اليمن والتي فاقمت من معاناتهم ومعاناة المُصابين بالأمراض المزمنة.

ويجسد المشروع مبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان

ومؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية بريطانيا.

من جهته أثنى الطويل على مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية على دعمهم السخي ومساعدة مرضى السرطان بالأدوية الضرورية .



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