شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : السلفيون يفاجئون الجميع ويبدأون الزحف ويحررون مناطق شاسعة والتحالف يعلن المساندة ويرسل الطيران للمشاركة (تفاصيل الحسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها مستهدفة مواقع وتعزيزات ومراكز اتصالات مليشيا الحوثي في صعدة بالتزامن مع انطلاق معركة عنيفة يقودها السلفيون في رازح ويحرزون تقدم واسع.

وشن الطيران اليوم الاثنين 29 يوليو غارات على مواقع بمديريات رازح وكتاف وقطابر.

وبحسب المعلومات الواردة، دمّرت مقاتلات التحالف غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

واستهدفت غارات غرفة عمليات في وادي"حضوان" الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.

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وفي السياق استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات للمليشيا في وادي "الفحلوين" بالمديرية ذاتها. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات تابعة لها.

وميدانياً تتواصل المعارك العنيفة بين مقاتلين سلفيين من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بجبهة رازح بمحافظة صعدة.

وتمكن المقاتلون المنظمون في اللواء السابع حدود من إحراز تقدمات جديده بجبهة رازح والسيطرة على مواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة المليشيا، كما أفشل الجيش الوطني محاولات تسلل للمليشيات إلى مواقعه في المنطقة نفسها.

وأكدت مصادر ميدانية في اللواء السابع حرس حدود تحرير تبة السمكة وتبة الثاهر وحصن العريشة وسوار والدار وتبة العلم بعد مواجهات استمرت أربعة أيام.

كما أعلنت قوات اللواء السابع حرس حدود، وهم من المقاتلين السلفيين بقيادة العميد بشير الشرعبي، إفشال محاولات تسلل للمليشيات الحوثية إلى مواقع خسرتها في رازح والتي تشهد معارك عنيفة وبشكل متواصل مع اقتراب الجيش الوطني من الخط الإسفلتي الذي يمتد إلى مركز مديرية رازح والتي تبعد عن جبل الأزهور الاستراتيجي 5 كيلو مترات.