مسؤول يؤكد أن أممي السعودية أعادت اليمن 20 عاماً إلى الوراء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اكد مسؤول بارز بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن العدوان السعودي على اليمن المستمر منذ خمس سنوات أعادت البلاد 20 سنة إلى الوراء من حيث التطور والتنمية وفرص الحصول على تعليم.

وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة “أسوشييتد برس” ، إن “اليمن فقد 20 عاما من التنمية”، مضيفا: “آلاف المدارس أغلقت، وملايين الأطفال لا يستطيعون حضور الفصول الدراسية، فاقدين جيلا من التعليم”، ومحذرا من أن واحدا من بين كل ثلاثة يمنيين مهدد بالموت جوعا، من بين 30 مليون يمني، إجمالي سكان اليمن.

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ويشهد اليمن بعد خمس سنوات من اعلان السعودية عدوانها على اليمن في 26 مارس 2015م أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

ويواجه ملايين السكان خطر المجاعة، وقُتل آلاف المدنيين بينهم مئات الأطفال، وأصيب عشرات آلاف بجروح، وانهارت قطاعات الصحة والتربية والاقتصاد وغيرها.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلا خلال 2018، فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.