الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مسؤول يؤكد أن أممي السعودية أعادت اليمن 20 عاماً إلى الوراء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اكد مسؤول بارز بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن العدوان السعودي على اليمن المستمر منذ خمس سنوات أعادت البلاد 20 سنة إلى الوراء من حيث التطور والتنمية وفرص الحصول على تعليم.

وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة “أسوشييتد برس” ، إن “اليمن فقد 20 عاما من التنمية”، مضيفا: “آلاف المدارس أغلقت، وملايين الأطفال لا يستطيعون حضور الفصول الدراسية، فاقدين جيلا من التعليم”، ومحذرا من أن واحدا من بين كل ثلاثة يمنيين مهدد بالموت جوعا، من بين 30 مليون يمني، إجمالي سكان اليمن.

Advertisements

ويشهد اليمن بعد خمس سنوات من اعلان عدوانها على اليمن في 26 مارس 2015م أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

ويواجه ملايين السكان خطر المجاعة، وقُتل آلاف المدنيين بينهم مئات الأطفال، وأصيب عشرات آلاف بجروح، وانهارت قطاعات الصحة والتربية والاقتصاد وغيرها.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلا خلال 2018، فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يؤكد أن أممي السعودية أعادت اليمن 20 عاماً إلى الوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا