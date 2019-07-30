بالوثائق.. السعودية توجه صفعة قوية للفار هادي وحكومته وتتخذ هذا القرار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

اعلنت السعودية التي تقود تحالفاً عالمياً ضد اليمن، اليوم الثلاثاء، دعمها للقيادي المرتزق راجح باكريت المعين من قبلها كمحافظ لمحافظة المهرة.

وجاء هذا الاعلان عبر قيامها بتسليم 18 آلية مصفحة لمحافظها راجح باكريت الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف من نيابة الاموال العامة وهيئة مكافحة الفساد في حكومة هادي على خلفية رفضه تنفيذ قرارات هادي.

مراقبون اكدوا لـ”الخليج 365” أن السعودية تعمدت توجيه صفعة جديدة للفار هادي وحكومته بإرسال تعزيزات عسكرية لرجلها الأول في محافظة المهرة، راجح بكريت على الرغم من مذكرات التوقيف التي اصدرتها حكومة الفار هادي بحق باكريت.

وقد قام قائد القوات السعودية في المهرة العميد البحري الركن أحمد تركي العصلاني، والعقيد البحري الركن عبدالله محمد الشهراني بتسليم التعزيزات العسكرية للمحافظ وسط صمت حكومة المرتزقته .

باكريت من جانبه أصدر قرارات بالغاء اللجنة الامنية ولجنة الاغاثة، بالمحافظة متجاوزاً بذلك صلاحيات وزير الادارة المحلية في حكومة المرتزقة.

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كما قام بإقصاء الوكلاء والامين العام للمجلس المحلي.

وكان مصدر في حكومة المرتزقة اعلن قبل ايام عن قرار مرتقب يقضي بإقالة باكريت وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا الفساد التي ارتكبها في المهرة منذُ تعيينه محافظا أواخر العام 2017.

ومنذ أكثر من عام تشهد المهرة احتجاجات واسعة ضد التواجد العسكري السعودي الذي تواطئ معه “باكريت”.