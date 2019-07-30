عاجـــل : الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين وتعلن انتهاء ازمة الجوازات

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين وتعلن انتهاء ازمة الجوازات

أعلنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالجمهورية، استكمال طباعة كافة الجوازات حتى نهاية شهر يونيو الماضي بجميع فروع المصلحة، ودعت المصلحة، كافة المواطنين للتوجه لاستلام جوازاتهم.

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وقال مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عبدالجبار سالم في تصريح صحفي، إنه تم طباعة 145 ألف جواز كانت معلقة بسبب شحة توفر الجوازات، في 7 فروع هي عدن وتعز ومأرب والمكلا وشبوة والمهرة وسيئون، وشدد على ضرورة تعامل المواطنين مع الجهات الرسمية في فروع المصلحة وعدم التعامل مع السماسرة حتى لا يقعوا ضحية للابتزاز.

ودعا مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، كافة المواطنين الذين لديهم معاملات معلقة بفروع المصلحة بالمناطق المحررة سرعة التوجه لاستلام جوازاتهم مصطحبين سندات الاستلام والبطائق الشخصية.

وأكد أن جميع الفروع التابعة للحكومة ومراكز الإصدار بالسفارات والقنصليات المعتمدة تستقبل يومياً مئات المعاملات الخاصة بالمواطنين كما كانت سابقاً، وأن عملية استخراج الجوازت تتم بكل سهولة ويسر من خلال استكمال الإجراءات الخاصة بمنح جواز السفر.

وطمأن عبدالجبار، المواطنين بوجود كميات كافية من الجوازات تفي بالحاجة، وخاصة بعد التوجيهات الرئاسية والمتابعة المستمرة من قِبل دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، باعتماد طباعة مليون جواز إضافي غير الدفعات الإسعافيه السابقة المقدرة بنحو 800 ألف جواز.