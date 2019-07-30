هاام : ماذا يحدث: قيادي حوثي يخون عبد الملك وقام بغتياله السبب؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماذا يحدث: قيادي حوثي يخون عبد الملك وقام بغتياله السبب؟

قالت مصادر محلية بمحافظة صعدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد من علماء المذهب الزيدي، يتقدمهم محمد المؤيدي، اعلنوا التصعيد و وجهوا أتباعهم في كافة محافظات الجمهورية، ردا على هجوم حوثي.

وأوضحت المصادر في تصريح الى "المشهد اليمني" أن عدد من علماء المذهب الزيدي يتقدمهم محمد عبدالله عوض المؤيدي؛ وجهوا جميع خطباء مساجد الزيدية و الدعاة والمرشدين، بإيقاف الخطابة في جميع الجوامع التابعة لهم ابتداءً من أكبر جامع في صعدة وانتهاءً بأصغر مسجد في عموم محافظات الجمهورية.

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وأشارت المصادر أن هذا التصعيد من علماء المذهب الزيدي، جاء على خلفية الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على منزل أحد العلماء بأكثر من ٢٥ طقم مسلح، وتهديده إما بالوقوف إلى صفهم وتحشيد الناس في جوامعهم وفي كل مكان معهم، وإلا فإن عليهم سحب دعاتهم والمرشدين التابعين لهم من عموم محافظات الجمهورية، وأي خطيب يعتلي أي منبر في أي جامع داخل الجمهورية سوف يتم قتله على الفور.

ونوه المصدر بأن مليشيا الحوثي ضاقت بالحامل المذهبي الوسطي المعتدل الذي كانوا يتشدقون به، ويؤكدون انتماءهم له، وبدأوا بتضييق الخناق على أنفسهم.

جدير بالذكر أن المليشيا اعتدت وحاصرت منزل المرجع الزيدي؛ العلامة عبدالحميد أحسن أبو علي، واتهموه بالتقطع، ومنعوه من الخروج إلى المسجد والتدريس فيه خلال الايام الماضية.