شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن كسر ”الحصار” وطيران القطرية يحلق فوق أجواء الإمارات والسعودية ومصر والبحرين (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الطائرات القطرية ستحلق "قريبا" فوق كل الأجواء، متحدثا عن كسر "الحصار" المفروض على قطر.

وقال الشيخ خليفة، في تغريدة مقتضبة نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه في موقع "تويتر": "نجحنا في محاصرة الحصار، وطائراتنا قريبا فوق كل الأجواء".

تصريح شقيق أمير قطر يأتي بعد أن أعلنت سلطاتها، أمس الاثنين، عن تقديم مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على خلفية الأزمة الخليجية وما تبعها من حظر الطيران القطري بأجواء تلك الدول.

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- عاجل : قطر تعلن كسر ”الحصار” وطيران القطرية يحلق فوق أجواء الإمارات والسعودية ومصر والبحرين (صور)

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وفي 20 أكتوبر 2017، قدمت دولة قطر شكاوى أمام مجلس "الإيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وقد تم تسجيل الشكوى الأولى بموجب "المادة 84" من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من "المادة 2" من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر، علما بأن السعودية لم تنضم لهذه الاتفاقية.

وردا على ذلك، رفعت الدول الأربعة قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لنزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية.

المصدر: RT + وكالات