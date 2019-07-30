انفجار الوضع داخل الصف الأول لقيادات الحوثي.. وقيادي بارز يهدد آخرين بالسحل والقتل في...

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من جماعة الحوثي ” إن الخلافات عادت إلى الصف الأول لقيادات الجماعة والذي بدأ يتصاعد بين تيار اللجنة الثورية وتيار المجلس السياسي الأعلى.

ووفق المصادر ” فإن الخلافات تجددت بين رئاسة مجلس الشورى في العاصمة صنعاء وقيادات المليشيات الحوثية ما أجبر الأول على تعليق أعماله بعد تكرار عملية التهديد والإساءات التي تمارسها قيادات حوثية بحق رئيس المجلس المحسوب على المؤتمر الشعبي العام محمد العيدروس.

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وقالت المصادر وفق نيوز يمن إن القيادي في المليشيا وعضو مجلس الشورى صادق أبوشوارب انضم إلى القيادي الحوثي زيد الريامي المعين من قبل المليشيات أمينا عاما للمجلس في الإساءة والشتم والتهديد لرئيس المجلس محمد العيدروس، مشيرة إلى أن أبوشوارب أرسل للعيدروس رسالة عبر أحد أعضاء المجلس يهدده فيها بأنه من بقايا الخونة العفافيش، ويطالبه بعدم العودة للعمل في المجلس، ما لم فسيتم (سحبه على طقم من صنعاء إلى حضرموت في حال أصر على العودة لممارسة مهام رئيس المجلس).

وسبق أن قام القيادي الحوثي زيد الريامي باقتحام مكتب العيدروس ومصادرة ختمه، وطرد معاونيه، وممارسة عمل رئيس المجلس، وهو الأمر الذي أثار خلافا بين قيادات مؤتمر صنعاء ومليشيات الحوثي وأدى إلى توقف عمل المجلس لأكثر من مرة، حد أن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيبن اشتكى من عجزه عن اتخاذ إجراءات ضد الريامي، مبررا ذلك بالدعم الذي يتلقاه الأخير من القياديين في المليشيا أبو علي الحاكم ومحمد علي الحوثي.

وتضيف المصادر إن تهديد أبوشوارب للعيدروس جاء بعد رفض الأخير توقيع شيكات صرفها الريامي لعدد من الأعضاء التابعين للحوثي ومنهم صادق أبوشوارب بمبلغ يتجاوز 20 مليون ريال من مخصصات المجلس وضغطهم على أمين صندوق المجلس بتسليم المبالغ لهم بعد أن أحضروا أربعة من عناصر الأمن الوقائي الخاص بالمليشيات إلى المجلس، والزعم بأن تلك المبالغ ستصرف ما بين دعم لأنشطة جهازهم الوقائي في عمله وآخر للمجهود الحربي.