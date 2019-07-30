تحذير أمريكي لاذع يصعق دول الخليج ردا على دعوات إماراتية لتقسيم اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - حذرالسفير الأمريكي السابق لدى اليمن “جيرالد فايرستاين”، الثلاثاء 30 يوليو/تموز، من أي أعمال أو تداعيات قد تخل بالوحدة اليمنية.

وقال في تغريدة له على ”تويتر“ ترجمها ”مأرب برس“، أن ”مشكلة انفصال جنوب اليمن لا يخص اليمنيين فقط، بل المنطقة بأكملها ، وسيقطع كل الخطوط المختلفة في المنطقة وسيكون كارثة اليمنيين“.

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‏وأضاف ”جيرالد“ في تغريدة أخرى “إذا لم يكن اليمن موحداً، فسيكون ذلك سيئًا بالنسبة لليمنيين ولجيرانهم”.

وأكد ان ”العالم لايدعم اقامة دولة يمنية جنوبية“، مشيرا الى ان ”كل قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن لاتشير الى ذلك“.

ويأتي هذا ردا على دعوات إمارتية لتحقيق مشروع إنفصال “جنوب اليمن” أو فك الارتباط، والتمرد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

والأحد المنصرم 28 يوليو/تموز، أعنت الأمارات على لسان مسؤول مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ”انتهاء اليمن الموحد“.

وقال مستشار ”بن زايد“ الأكاديمي عبد الخالق عبدالله في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”‏لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“.