شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عسكري عاجل للسعودية ووفود دولية تصل إلى الرياض وهذا ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" أن أفغانستان وموريتانيا والغابون أوفدت ممثلين لها، للبدء في العمل بمقر مركز التحالف بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، امس الاثنين، فقد وصل عدد الدول التي يعمل حاليا ممثلون لها في "مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" إلى 18 دولة، مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الحالي.

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وهذه الدول هي الأردن، وأفغانستان، والإمارات، والبحرين، وبنغلاديش، وجزر القمر، والسعودية، والسودان، وعُمان، والغابون، وفلسطين، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، واليمن.

ويتكون التحالف من 41 دولة، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

جدير بالذكر أنه تم إعلان تأسيس التحالف، في ديسمبر 2015 بقيادة السعودية.