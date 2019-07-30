قذائف حوثية تستهدف مصنع إخوان ثابت وتتسبب بتعطيل خطوط الإنتاج

واصلت مليشيات الحوثية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف المصانع والمنشئات الحيوية في مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية نهار اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر عاملة في المصنع أن المليشيات جددت استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة بقصف مدفعي بعدد من القذائف التي تساقطت على المصنع وألحقت به أضراراً كبيرة.

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية قصفت مصنع الألبان صباح اليوم بعدد من قذائف بي 10 ، سقطت بعضها في أقسام المصنع وأخرى في محيطه ، مخلفة دمارا واسعا في المصنع.

وأكدت المصادر أن القصف عطل خطوط الإنتاج في المصنع ، وهو ماقد يهدد الإنتاج ويضاعف التحديات أمام الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتشغيل خطوط الإنتاج.