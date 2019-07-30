توزيع مساعدات إيوائية لنازحي صعدة في مأرب من مركز الملك سلمان

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ، اليوم ، توزيع مساعدات ايوائية لنازحي صعدة في مخيم الركزة للنازحين بمديرية الوادي محافظة مأرب. وشملت عملية التوزيع ،150 خيمة و260 بطانية مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية. واكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة صعدة احمد الرازحي ومسؤولي إئتلاف الخير، على اهمية هذه المساعدات في تخفيف الاعباء عن نازحي المخيم من أبناء صعدة.

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