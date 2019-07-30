شكرا لقرائتكم خبر عن جبهات الضالع تشتعل وقوات اللواء 30 مدرع والقوات المشتركة تكسر هجوماً للحوثيين وتحرز تقدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفشلت قوات اللواء 30 مدرع بقيادة العولقي و القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء هجوما شنته مليشيات الحوثي من منطقة الزبيريات، باتجاه شخب والقفلة ودبيان في محاولة يائسة لاستعادة مواقع ومناطق خسرتها خلال الأيام الماضية في شمال غرب قعطبه

حيث صرح المقدم جياب الصيادي الناطق الرسمي باسم اللواء30 مدرع عن تصدي قوات اللواء 30 مدرع والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهة شخب و دبيان والقفله لهجوم فاشل شنته ميليشيات الحوثي على مواقع قوات الجيش والمقاومة في شخب ودبيان حيث تمكنت قوات اللواء30 مدرع والقوات المشتركة والمقاومة من دحر المليشيات الحوثية بعد قصف عنيف في خطة عملياتيه منسقة محكمة، تم التصدي لها من ثلاثة محاور وان مدفعية المقاومة قصفت معسكر العريفه التابع لميليشيات الحوثي القريب من منطقة الفاخر

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وأضاف الصيادي أنه تم وضع المليشيات وسط كماشة حيث استخدمت في هذه المعركة مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى مصرع العشرات من الحوثيين وتدمير آليات من قواتها .

كما أكد المقدم جياب الصيادي أن القوات المشتركة وقوات المقاومة الجنوبية في جبهة حجر غرب مديرية الضالع شنت هجوما كبيرا وواسعا على مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي المتمركزة في بتار والجب وحققت تقدما وانتصارات كبيره في هذه الجبهة حيث تم تطهير وتحرير منطقة بتار التابعة لقعطبه بالكامل والواقعة شمال غرب حجر وان المعارك ألان تدور في منطقة الجب المحاديه لمديرية الحشاء

وأشار الصيادي إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية واغتنام كميات كبيره من الأسلحة والذخائر وان حالة تقهقر لبقية المليشيات الإرهابية ممن بقي منهم على قيد الحياة، باتجاه مديرية الحشاء تاركين أسلحتهم خلفهم.