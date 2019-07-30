رئيس الوفد الوطني يلتقي مسؤول أممي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم. وجرى خلال اللقاء مناقشة المقاربات والمقترحات لتجاوز التعثر في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الحديدة وملف الأسرى وفتح مطار صنعاء الدولي بما يمهد لعقد جولة مشاورات جديدة واستئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية. كما تطرق اللقاء إلى تصاعد التوتر الإقليمي وأهمية الدخول في تهدئة شاملة بما من شأنه المساعدة في التوصل لتسوية سياسية، وما سيكون لها من تأثيرات ايجابية على المستويين المحلي والإقليمي.

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