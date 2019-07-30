رئيس يمني سابق يروي تفاصيل الوضع في جنوب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
شن الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، انتقاداً لاذعاً على حكومة المرتزقة ودول العدوان جراء ما تشهده محافظة عدن.
وقال علي ناصر: ان ماتشهده عدن لم يحدث في فترة الاحتلال ولا الاستقلال
وكتب الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر مقالا قال فيه: حزنت كثيرا لما آلت إليه مدينة عدن الجميلة اليوم ٢٠١٩م ، من انقطاع للمياه والكهرباء والصرف الصحي وانهيار قطاعي الصحة والتعليم ونهب الأراضي والمساكن والبناء العشوائي وارتفاع الأسعار والفوضى الأمنية والقتال في الأحياء وغياب الدولة والحكومة منذ خمس سنوات ، ووزراء وسفراء يعينون في الخارج وبعضهم لا تطئ أقدامهم أرض الوطن حتى يُقالوا أو إذا استقال أحدهم لأنهم يخشون على أنفسهم ولا يخشون على الوطن والمواطن وأمنه واستقراره وسيادته.
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