عاجـــل : سفير الجزائر يقع بفضيحة جنسية مدوية تهز السلك الدبلوماسي .. شاهد تفاصيل وصورة الفتاة التي اغتصبها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سفير الجزائر يقع بفضيحة جنسية مدوية تهز السلك الدبلوماسي .. شاهد تفاصيل وصورة الفتاة التي اغتصبها

غضب واسع على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي ظفر بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، نتيجة تستره على قضية التحرش الجنسي المزعومة ضد السفير الجزائري في جنوب إفريقيا، ناصر بلعيد، المتهم بالاعتداء الجنسي على موظفة تبلغ من العمر 42 سنة، إذ وجّه حزب التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أسئلة برلمانية مستعجلة إلى وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في الحكومة الجنوب الإفريقية الجديدة، ناليدي باندور.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي الناطق باسم حزب التحالف الديمقراطي فإن التحركات الأخيرة (طرح الأسئلة البرلمانية) تسعى إلى فهم دواعي عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن قضية التحرش الجنسي المزعومة، مشددا على أن "عجلات العدالة قد توقفت بشكل مُطرد، ذلك أن حكومة جنوب إفريقيا أعطت الأولوية للدبلوماسية بخصوص هذه القضية المثيرة للجدل".

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السفير الجزائري، ناصر بلعيد، وجد نفسه في قلب فضيحة دبلوماسية خلال شهر أبريل الماضي، حينما وجهت له موظفة من جنوب إفريقيا تهمة الاعتداء الجنسي عليها، ليتم استدعاؤه في ما بعد من قبل "قصر المُرادية". وكشفت الموظفة أن هذه الاعتداءات وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.

وأكد الحزب السياسي، الذي حلّ ثانيا في الانتخابات البرلمانية، أن "الشخص بريء حتى تثبت إدانته، لكن تجب مواصلة أطوار التحقيق"، مستنكرا "طمس أي قضية قد تمس بكرامة الإنسان الجنوب الإفريقي عموما، والمرأة على وجه التحديد"، ومعتبرا أنه "سيكون من العار على الحكومة الحالية ألا يتم التوصل إلى حل نهائي لهذه الفضيحة، لأن وزارة العلاقات الدولية والتعاون اختارت الاعتبارات الدبلوماسية على تطبيق العدالة".

وأورد التنظيم السياسي المعارض: "صاحبة الشكاية من حقها معرفة طبيعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العلاقات الدولية والتعاون إلى حدود الساعة، إن وجدت على الأقل، بغية التسريع بحل هذه القضية، حتى نتمكن من تحقيق المنفعة القضائية لكل من المشتبه فيه والضحية أيضا".

ويرى حزب التحالف الديمقراطي أن "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 تمنح صلاحيات محدودة للدولة المضيفة"، في إشارة إلى الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها السفير الجزائري. "لكن ذلك "لا يمنع من تطبيق القانون"، يضيف المصدر ذاته، مبرزا أن "عدم التدخل في القضية يشير إلى كون حياة الجنوب الإفريقي لا تحظى بأي قيمة، في سبيل الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية".