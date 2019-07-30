شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يطعن بن سلمان .. ووفد عسكري إماراتي رفيع يزور طهران لمهمة ”استثنائية ” .. الجزيرة تكشف ما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل وفد عسكري إماراتي اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، رغم التوترات المتصاعدة بالخليج على وقع أزمات الناقلات والتصعيد الأميركي ضد طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن الوفد العسكري الإماراتي وصل طهران بهدف المشاركة في الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل بين البلدين، دون تحديد موعد الاجتماع.

قد يهمك ايضاً:

- العميد يحيى محمد نجل شقيق ”صالح” يظهر فجأة في صنعاء ويطالب بإعدام الرئيس هادي وقيادات المؤتمر..!

- عاجل : غادة عويس تكشف مصير ”فيصل القاسم” بعد اختفائه فجأة وتوقفه عن برنامجه على قناة الجزيرة ‘‘الاتجاه المعاكس’’

Advertisements

- بعد أزمة شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين .. “شاهد” ظهور مفاجئ لملك الأردن يمشي مهموما “حافي القدمين“ بحالة يرثى لها (فيديو)

- شاهد : القبض على عشرات النساء والبنات السعوديات في جدة أثناء ممارسة ‘‘الممنوع’’

ونقلت الوكالة عن مصادر بوزارة الخارجية أن سبعة من قادة خفر السواحل الإماراتي وصلوا لبحث التعاون الحدودي، وسبل سفر مواطني البلدين، ومكافحة الدخول غير الشرعي لأراضيهما، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين البلدين.

التوقيت اللافت

وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن زيارة وفد عسكري كهذا قد يكون أمرا طبيعيا في الظروف العادية، ولكنه ليس كذلك في ظروف استثنائية كالتي تمر بها المنطقة حاليا.

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل بين البلدين بدأت عام 2009، وانتظمت بشكل سنوي، ثم توقفت عام 2013 بشكل كامل، قبل أن تعود بشكل مفاجئ في الظروف الحالية المشحونة بالتوتر.

وأضاف أن هذا الوفد الأمني الإماراتي هو الثاني الذي يزور طهران في غضون أسبوعين، فقبله عقد وفد أمني إماراتي لقاءات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، وكانت الرسائل الإيرانية واضحة وصريحة للجانب الإماراتي، وتضمنت تذكيرا بحالات تشير إلى أن الإمارات أصبحت مركزا ومقرا لاستهداف الأمن القومي الإيراني، ومنها أن شبكة التجسس التي أعلنت طهران كشفها كانت تعمل من الإمارات، وأن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها إيران انطلقت هي الأخرى من الإمارات.

وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها بين أبو ظبي وطهران، والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.