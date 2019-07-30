وكيل تعز يتفقد أسرة ضحايا مجزرة السبت الماضي

تفقد صباح اليوم الثلاثاء ، وكيل أول محافظة تعز ، الدكتور عبد القوي المخلافي ، أسرة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإنقلابية بحي الروضة أمس الأول السبت.

وعبر الوكيل المخلافي خلال الزيارة عن تعازيه الخالصة لعائلة الطفلين زكريا ، وخلود خالد صالح ، اللذان استشهدا داخل منزلهما اثر قصف لمليشيا الحوثي الإجرامية.

واكد الدكتور المخلافي ، أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم ، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه قادة هذه المليشيات على جرائمهم بحق الأطفال والسكان بمحافظة تعز.

داعياً المجمتع الدولي والمنظمات الإنسانية لمغادرة مربع الصمت وإيقاف جرائم الإبادة ضد المدنيين بتعز.

رافق وكيل أول خلال الزيارة ، نجيب قحطان مدير عام مكتب الاعلام ، وعزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة.