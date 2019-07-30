هادي يوجه الميسري بترقية شهداء وجرحى الأمن في 4 محافظات جنوبية

بناءاً على توجيها المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري المختصين في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية جرحى وشهداء الحرب من منتسبي وزارة الداخلية في محافظات أقليم عدن (عدن ، لحج ، ابين ، الضالع ) وذلك نظير تضحياتهم البطولية العظيمة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الميسري, صباح اليوم ,بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن, وكيل إقليم عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة, لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بأوضاع اسر الشهداء والجرحى.

وأكد الميسري حرص واهتمام الحكومة بكل ما من شأنه بأن يسهم في التخفيف من معاناة أسر الشهداء وكذا الاهتمام بالجرحى وتقديم كل سبل الرعاية والاهتمام لهم نظير تضحياتهم الجسيمة وما قدموه للوطن والذود عنه من المليشيات الانقلابية والجماعات الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون.

وأشار الوزير بأن المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بملف الشهداء والجرحى وسبق وان وجه كافة الجهات المعنية بتذليل الصعوبات وتسخير الجهود لإنجاز كافة المعاملات الرسمية المتعلقة بهذا الجانب ومنح أسر الشهداء والجرحى كافة الحقوق بما فيها الترقيم والترقيات والمساعدات.

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من جانبه أوضح وكيل إقليم عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة بان توجيهات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه جاءت لترقية جرحى الحرب من ذوي الإعاقات الدائمة والجزئية من منتسبي وزارة الداخلية في كل من محافظات عدن ولحج وابين والضالع وكذا شهداء منتسبي وزارة الداخلية ,مشيرا بان توجيهاته قضت بالترقية نظير تضحياتهم البطولية العظيمة.

مثمنا جهود ومواقف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري واهتمامه بملف أسر الشهداء والجرحى ولتوجيهاته الكريمة التي وجه من خلالها بترقية جرحى الحرب من ذوي الإعاقات الدائمة والجزئية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وكذا جرحى وشهداء منتسبي وزارة الداخلية نظير تضحياتهم البطولية العظيمة وذلك بناء على توجيهات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي اللقاء الذي حضره مستشار وكيل إقليم عدن لشؤون الشهداء والجرحى احمد محمد عوض ,جرى تكريم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بمنحه ترس تقديري سلمه وكيل إقليم عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة مقدم من مكتب شؤون الشهداء والجرحى في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين.