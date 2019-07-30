شرطة مأرب تختتم دورة تدريبية حول حماية المدنيين في النزاعات

اختتمت شرطة محافظة مأرب بالتعاون مع منظمة سيفيك ,اليوم الثلاثاء,الدورة التدريبية الثانية حول حماية المدنيين في النزاعات.

وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلى إكساب 30 ضابط وصف ضابط من أفراد قوات الأمن الخاصة وحراسة المنشآت وحماية الشخصيات وشرطة الدوريات وامن الطرق والشرطة النسائية معلومات ومعارف بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والطرق المثلى للتعامل مع المدنيين في نقاط التفتيش وتوفير الحماية أثناء الصراعات المسلحة.

وفي اختتام الدورة حث مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني المشاركين على الاستفادة من مخرجات الدورة وعكس كل ما تلقوه على صعيد العمل الميداني, مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية ممثلة برئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة تولي مجال تدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية الأولوية.

واشار العميد المداني إلى أن طبيعة مهام رجل الأمن مرتبطة بالدرجة الأولى بالمواطن وتحسن مستوى هذه العلاقة يعكس نفسه على تعاون المواطن مع رجال الأمن وان هذه الدورات ستسهم في اكتمال بناء الشخصية القانونية والأمنية لمنتسبي شرطة المحافظة وتمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

يذكر أن الدورة الثانية تندرج ضمن برنامج تدريبي مشترك بين شرطة محافظة مأرب ومنظمة سيفيك والهادف تعزيز مدارك منتسبي الأجهزة الأمنية على أسس ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.