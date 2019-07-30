مصرع 20 حوثياً والجيش يحرر مواقع جديدة شمال الضالع

لقي نحو 20 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب اخرون، اليوم، خلال عملية تمشيط واسعة نفذها ابطال الجيش الوطني في أوكار المليشيا بقرية القهرة، شرق مديرية مريس، شمال محافظة الضالع.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة أحرزت تقدما في مديرية مريس وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة المليشيات الحوثية".
وأضاف المصدر "ان أبطال الجيش شنوا هجوما كبيرا على مواقع المليشيا الحوثية وقاموا بتمشيط موقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة الى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان".
وأشار المصدر الى أن المعارك ما تزال مستمرة وأن قوات الجيش الوطني تلاحق فلول المليشيا الإنقلابية الفارة من خطوط التماس.
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