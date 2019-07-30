محافظ الضالع يلتقي باللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي اللواء الركن علي مقبل صالح صباح اليوم بمكتبة مدير منظمة الصليب الأحمر الدولي السيد لوثر والفريق المرافق بمكتبة ، وخلال اللقاء تم مناقشة أوضاع مستشفى النصر والاحتياجات و المتطلبات الضرورية للمستشفى.

وفي اللقاء رحب المحافظ بفريق منظمة الصليب الأحمر الدولي ، كما قدما شرحا كاملا عن أوضاع المحافظة من الناحية الصحية والأوضاع الصحية التي تعيشها المحافظة بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمستشفى النصر العام من ادوية وميتلزمات طبية وفيرها ، كما تم مناقشة دراسة توسعة مستشفى النصر العام الذي هو بحاجة للتوسعة نظرا لعدم استيعاب المرضى وضحايا الحرب ، بالإضافة إلى مناقشة عمل مستشفيات ميدانية في في سناح وحجر ومريس نظرا لأهميتها وخطورة الأوضاع الأمنية في المنطقة والأوبئة فيها بسبب إنتشار الأمراض في تلك المناطق.

وطالب المحافظ المنظمة وبعثة الصليب الأحمر إلى دعم مستشفى النصر العام بالأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية وبناء وتجهيز ثلاثه مستشفيات ميدانية في مريس وسناح وحجر ودعمها.

وعبر المحافظ عن سعادته بفريق منظمة الصليب الأحمر الذي يزور المحافظة شاكرا اهتمامهم ودعمهم للمحافظة ، وأكد أن السلطات ستعمل من أجل تسهيل مهام وعمل الصليب الأحمر وتأمين موظفي منظمة الصليب الأحمر الدولي ، كما دعاهم إلى التدخل السريع والعاجل في كشف مصير الأسرى و المعتقلين من أبناء محافظة الضالع الذي تم اختطافهم واعتقالهم من الطرقات والخطوط العامة ومن المؤسسات والمزارعين والمسافرين من بينهم أطفال تم اختطافهم من الطرقات والأسواق في المناطق التي كان يسيطر عليها الحوثيين.

حضر اللقاء وكيل المحافظة لشؤون المديريات المحامي كمال عبيد والعميد الركن عدلان الحتس مدير أمن المحافظة ، ومدير مكتب المحافظ الاستاذ محمد فضل أسماعيل ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور محمد الدبش ومدير عام السكرتارية الاستاذ عبدالرحيم والاخ رئيس عمليات المحافظة الشاذلي البرهمي.