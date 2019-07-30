عاجل : الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بـ ”الإعدام” .. ومفاجأة بشأن هوية المحكوم وعلاقته بـ ”تركيا” (الاسم + التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مهرب كمية من حبوب "الأمفيتامين" المحظورة، بمنطقة الجوف شمال غرب المملكة.
وقالت الداخلية في البيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، تركي الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب "الأمفيتامين" المحظورة.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وأشارت إلى أنه وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا.
وأفاد البيان بأن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل في الجاني، اليوم الثلاثاء، في منطقة الجوف.
المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية
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