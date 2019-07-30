تراند اليوم : عــــــــاجل .. ليس في جدة ولا في مكة : ملك " المملكة " يظهر بالبيت الأبيض ومع هذه الشخصيات .. شاهد (صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. ليس في جدة ولا في مكة : ملك " المملكة " يظهر بالبيت الأبيض ومع هذه الشخصيات .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى صورة تاريخية، توثق لزيارة الملك فهد بن عبد العزيز، إلى البيت الأبيض في واشنطن عام 1974م. وبحسب الصورة يظهر الملك فهد في حديقة البيت الأبيض، وعلى يساره الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون، وعلى يمينه وزير الخارجية وقتها هنري كيسنجر. شاهد أيضاً: Advertisements

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