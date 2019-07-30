قتلى وجرحى من الحوثيين بمحاولة فاشلة لاختراق دفاعات "المشتركة" بالحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية الساعات الماضية خسائر فادحة عدداً وعتاداً جراء محاولتها إختراق دفاعات القوات المشتركة بهجوم أشبه مايكون بالإنتحاري، وشنت قصف مكثف بالسلاح الثقيل داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح مصدر عسكري ميداني أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً تسعى لنسف إتفاق السويد، إذ حاولت في وقت متأخر من ليل الإثنين وفجر الثلاثاء التقدم صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء ولكن دون جدوى رغم كثافة الغطاء الناري للهجوم.

وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت الدبابات والمدفعية في قصف الأحياء السكنية المحررة تزامنا مع محاولة عناصرها التقدم صوب الأحياء السكنية في محيط سوق وجولتي الحلقة ويمن موبايل، قبل أن تنكسر أمام صلابة ويقظة القوات المشتركة.

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وأكد المصدر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات وفرار البقية في أقل من ساعتين من بدء الهجوم.

ولفت المصدر إلى أن قذائف المليشيات ألحقت مزيدا من الدمار في الأحياء السكنية ومجمع إخوان ثابت.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين خلال أقل من أسبوعين.