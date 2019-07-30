لقي 4 من مجاميع زراعة الالغام التابعة لمليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة بمديرية ردمان بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن 4 حوثيين من خبراء زراعة الالغام قتلوا بعد تسللهم مساء أمس باتجاه حوران بمديرية ردمان محافظة البيضاء، ومحاولتهم زراعة شبكة الغام وعبوات ناسفة حول أحد المواقع التي لايزالون متمركزين فيها بالقرب من شبكة حوران تحسباً لاي تقدم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة. وأوضحت المصادر أن أطقم حوثية وصلت إلى الموقع لإسعاف الجرحى ونقل جثث القتلى . في سياق متصل لقي 5 حوثيين مصرعهم وأصيب آخرين في كمين لأبطال الجيش بذات المديرية. وبحسب مصادر ميدانية فإن قوات الجيش نصبت كمينا محكما لمجموعة حوثية أثناء محاولتها التسلل الى مواقع الجيش مما أسفر عن مصرع 5 حوثيين وإصابة أخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 4 خبراء متفجرات حوثيين بانفجار شبكة ألغام حاولوا زراعتها بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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