مراسلنا.. محلية شبوة تفتتح محطة كهرباء بيحان بقدرة 8 ميجاوات

بتوجيهات من محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، افتتح اليوم الثلاثاء وكيل محافظة شبوة محمد احمد الفاطمي محطة كهرباء بيحان العليا بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة. وقال مراسل "الخليج 365" ان محطة الكهرباء التي تم افتتاحها اليوم من قبل وكيل محافظة شبوة محمد احمد الفاطمي بقدرة 8 ميجاوات ستليي حاجة مدينة بيحان العليا وضواحيها وأريافها من الكهرباء. وجاء الافتتاح بحضور اعضاء السلطة المحلية بمديرية العليا بيحان ومدير شركة انتراكس جعفر الخراز والقائم باعمال المدير العام عبدالله الباني.

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