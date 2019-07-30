الحوثية تدفع بتعزيزات جديدة تتضمن آليات ودبابات صوب شرق الحديدة

دفعت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن بتعزيزات جديدة تتضمن آليات ودبابات صوب مناطق شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن المليشيات استقدمت تعزيزات من مناطق مختلفة تتضمن آليات تحمل مسلحين ودبابات ودفعت بها صوب مناطق شرق مدينة الحديدة ، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف مكثفة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المدينة..

وأضاف المصدر أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف آر بي جي ، في الوقت الذي شنت عمليات استهداف واسعة طالت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا.

وتأتي هذه الخروقات في إطار التصعيد المتواصل الذي تقوم به المليشيات في مناطق عدة من مدينة الحديدة ، بعد أسابيع من إنتهاء الإجتماع الثلاثي المشترك للجنة إعادة الإنتشار والتي عقدت برعاية أممية على متن السفينة الأممية في عرض البحر ، دون أن تلتزم المليشيا بأي من مخرجات تلك الإجتماعات.