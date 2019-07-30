عقد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة المهرة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم اجتماعا مشتركاً مع منظمات المجتمع المدني لبحث عملية التنسيق والتعاون المشترك من أجل تنفيذ مشاريع خاصة بالبرنامج السعودي. ووفق متابعة "الخليج 365" فمن بين الجمعيات التي وجهت لها الدعوة جمعية حات التنموية. حضر الاجتماع الأمين العام لجمعية حات التنموية الاستاذ علي ناصر علي بلحاف والأستاذة مالكه علي سهيل بلحاف وعدد من المسؤولين والمختصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع مشترك بالمهرة لمناقشة آليات التعاون والتنسيق مع البرنامج السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.