صراع الحوثيين في إب تصل إلى التصفيات الجسدية

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن صراع الحوثيين وصل إلى التصفيات الجسدية والاعتقالات. وقالت المصادر، إن "‏الحوثيين قتلوا النقيب زايد أحمد علي زيد وشخص آخر من أسرة السعيدي. كما تسبب الحوثيون بإصابة مدير أمن مديرية المخادر القيادي الحوثي صالح الشامي، مع5 آخرين في اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال مدينة إب.

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