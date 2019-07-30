مليشيا الحوثي تختطف 3 مدنيين وتقتادهم إلى سجون سرية في ذمار

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على اختطاف 3 مدنيين وزجت بهم في سجونها السرية بمدينة ذمار جنوب صنعاء.

وذكرت مصادر محلية بحسب وكالة خبر، إن مليشيا الحوثي اختطفت، الثلاثاء 30 يوليو / تموز 2019م، المواطن "وضاح جباري" من أمام محله (دعاية وإعلان) بشارع التعاون المقابل لمدرسة الكوفة بتهمة التعاون مع من تسميه "العدوان" والسفر إلى محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات أقدمت، أمس الاثنين، على اختطاف مواطنين آخرين في حارة الصلاحي بعد اقتحامها بثمانية أطقم متسببة في إرعاب الأطفال والنساء.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات اختطفت "طارق مهدي" و"محمد العنسي"، على خلفية منشورات مناهضة للعصابة الحوثية ورفضت الكشف عن أماكنهم ووجهت لهم تهماً ملفقة.

وأشارت المصادر، أن المليشيات الحوثية نقلت المختطفين إلى سجونها السرية، في ظل ارتفاع عمليات الاختطافات والاعتقالات التي تشهدها محافظة ذمار.