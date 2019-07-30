لقاء تشاوري في عدن بين الفاو والتخطيط لدعم صغار المزارعين والصيادين

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لقاءاً تشاورياً لإعداد وثيقة مشروع الأمن الغذائي لصغار المزارعين والصيادين، نظمته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بمشاركة ممثلي وزارات التخطيط والمياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية.

ويهدف اللقاء إلى وضع استراتيجيات وخطط استثمارية مستدامة لمشروع الأمن الغذائي لصغار المزارعين والصيادين في اليمن، وإعداد مقترحات تساهم في تنفيذ برامج تطويرية في مختلف مناطق الجمهورية، وذلك في إطار عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، أهمية اللقاء والجهود المبذولة من أجل إعداد وعرض المشاريع والبرامج التي تساهم في وضع معالجات وحلول للمشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل مستدام، وذلك بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية ومنظمة الفاو، حسب المؤشرات المقدمة حول المناطق التي تعاني من مشاكل خاصة بالأمن الغذائي.

وجدد باصهيب، حرص وزارة التخطيط على تقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة المنظمة على تنفيذ مهامها على أكمل وجه من أجل المساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الانتعاش المستدام لسبل العيش في المحافظات المتضررة بمختلف محافظات الجمهورية.

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من جانبه قال الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسين جادين، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود والتغذية على مستوى الأسرة من خلال تقديم تحسينات مستدامة في الإنتاج، والوصول إلى الأسواق ونمو دخل المزارعين ومربيي المواشي والصيادين، وكذا التركيز على إدارة الأراضي الزراعية والمياه وتحسين أداء سلاسل القيمة الزراعية وقدرات المؤسسات الوطنية.

من جانبه أوضح الخبير الدولي المشرف على إعداد مقترح المشروع السيد جوزيمو سنتو، أن المنظمة تحرص من خلال المشاركة في هذا اللقاء على وضع مقترحات وخطط إستراتيجية لتنفيذ برامج مستدامة في إطار مشروع صغار المزارعين والصيادين في اليمن، حيث حقق المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية وإشراف البنك الدولي نجاح ساعد في إعداد تصور جديد لاستدامته في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ووكلاء وزارة الزراعة والري لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي، وقطاع الإنتاج المهندس عبدالملك ناجي ومساعد الممثل لمنظمة الفاو لشؤون البرامج الدكتور محمد سلام.