بسبب القات.. مواطن يقتل نجل أخيه في تعز

بسبب شجرة القات، أقدم مواطن على قتل ابن أخيه في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وقالت المصادر، إن مواطنا أقدم على قتل ابن أخيه، في إحدى مزارع القات بمنطقة ”الرعينة“ في مديرية شرعب.
وفي التفاصيل، فإن حمود فرحان، أطلق وابلًا من الرصاص على الشاب علاء عبد الله فرحان، فأرداه قتيلًا، بعد خلاف بسيط حول شجرة قات.
ويعمل الجاني في قطاع التربية، وهو مطلوب أمنيًّا في قضايا سابقة وفر عقب ارتكابه الجريمة إلى جهة غير معلومة.
ودعا أولياء دم القتيل الجهات الأمنية بمحافظة تعز، لسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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