مراسلنا.. مياه السيول تلحق أضراراً بطريق شبوة مأرب (صور)

ألحقت مياه السيول اليومين الماضيين أضراراً متفاوتة في الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان مياه السيول المتدفقة من السلاسل الجبلية الغربية لمحافظة شبوة تسببت في قطع الطريق الرئيسي بالمحافظة بعد ان جرفت الاسفلت والطبقة الاسمنتية الخرناسية في سلبة جباح بمديرية عسيلان غرب المحافظة.

وأكد المراسل ان الطريق الرئيسي الرابط بين شبوة ومأرب انقطع أمام الشاحنات لمدة يومين نتيجة الأضرار التي لحقت بالطريق في سلبة جباح جنوب عسيلان.

وأكد ان فاعلي خير من أبناء المنطقة وعدد من سائقي الشاحنات تعاونوا في ردم الطريق لتسهيل عبور الناقلات بشكل مؤقت مؤكد ان الطريق يستدعي تحرك عاجل من قبل السلطة المحلية ومصلحة الطرق لإصلاحه.

وحذر مراسل "الخليج 365" المسافرين ومرتادي الطريق خصوصاً الشاحنات من التهور والسرعة الزائدة دون الانتباه والحذر من الاضرار التي لحقت بالطريق بأماكن متفرقة.