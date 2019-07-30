البرلمان اليمني يدين المجزرة السعودية بحق المدنيين شمال البلاد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدان مجلس النواب اليمني، المجزرة التي ارتكابها تحالف العدوان بقيادة السعودية أمس في سوق آل ثابت بمديرية قطابر محافظة صعدة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

واعرب المجلس عن الأسف للصمت العربي والدولي تجاه استمرار تحالف العدوان وبرعاية أمريكية في ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في الأسواق والمنازل والطرق.. معتبرا هذه المجازر جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

وطالب مجلس النواب، المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والعمل على إحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وتوجه مجلس النواب بصادق العزاء والمواساة لأسر الضحايا ..متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.