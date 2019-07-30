قيادي إصلاحي يهاجم الفار هادي بعد إغتيال شقيقه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

حمّل القيادي في حزب الإصلاح، صلاح باتيس، الفار هادي والأجهزة الامنية التابعة له مسؤولية الاغتيالات التي أودت بحياة الكثيرين، في وادي وصحراء حضرموت.

وقال باتيس في منشور له على صفحته الرسمية “الفيس بوك”، عقب اغتيال شقيقه “جميل مسلم باتيس”، مساء الاحد، مخاطباً هادي: أنت المسؤول الأول، قائلاً أن السيل قد بلغ الزبا”.

وأضاف مستطرداً، “أخي جميل ليس أغلى ممن سبقوه من المظلومين” في إشارة إلى اغتيال شقيقه، متمنياً “أن يكون اغتيال شقيقه هي آخر جريمة، مضيفا “هذا هو عزائي الوحيد”.

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وكشف أن كاميرات مراقبة بالشارع الذي تم اغتيال فيه شقيقه، رصدت نوع سيارة مرتكبي الجريمة وهي برادو لون ابيض.

وقتل الاحد بمدينة سيئون، شقيق صلاح باتيس، على يد مسلحين مجهولين.

وتزداد الاغتيالات بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان السعودي، فيما تكشف التحقيقات تورط عدد من قيادات المرتزقة الموالين للامارات في عمليات التصفية