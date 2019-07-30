إعلان مهم من شرطة تعز لجميع الضباط الذين تم ترقيتهم

أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع الضباط الذين تم ترقيتهم بأن عليهم التواجد صباح يوم الأحد القادم الموافق ٤ أغسطس ٢٠١٩م . وذلك إلى إدارة شؤون الضباط بإدارة عام شرطة محافظة تعز. وشددت الشرطة في بلاغ لها - تلقى "الخليج 365" نسخة منه أن التواجد يكون مع إحضار وثائقهم وبطائقهم العسكرية وقرارات الترقية،والتعيبن لمن تم تعيينهم. وبينت انه من سيتتخلف ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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