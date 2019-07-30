لملس يفتتح مركز التدريب والتأهيل التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي

افتتح الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن مركز التدريب والتأهيل التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وطاف الأمين العام بمرافقه الدكتورة منى باشراحيل، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيسة مركز التدريب والتأهيل في أرجاء المركز وتفقد أقسامه المختلفة، واطّلع على برامجه التدريبية والتأهيلية التي سيقدمها في إطار رفع المستوى المهني للمتدربين فيه.

ودشن الأمين العام، العمل رسمياً في المركز، حيث انطلقت فعاليات أول دورة تدريبية في التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، وكتابة التقارير لموظفي دوائر الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم.

Advertisements

وعبّرت الدكتورة منى باشراحيل، عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يتمثل بإنشاء هذا المركز التدريبي، مشيرةً إلى إنه جاء ليُلبي الطموحات في تطوير وتأهيل الكادر الجنوبي عن طريق مركز متخصص يعنى برفع مستوى الأداء الوظيفي بحسب المعايير المطلوبة عن طريق توفير بيئة تدريبية احترافية ومدربين أكفّاء على أعلى مستوى، متمنية التوفيق والنجاح للمشاركين والخروج بحصيلة مهنية ممتازة تعمل على رفع مستوى الأداء بشكل متميز.

كما قدم الدكتور محمد بن همام، دورة التخطيط للمتدربين حيث تعرفوا في اليوم الأول على المفاهيم الأساسية للتخطيط وأهم جوانب إعداد الخطط الإستراتيجية وأنواع التخطيط وتعريفاته ومقوماته وطرق تطبيقه من أمثلة على الواقع العملي.

الجدير بالذكر أن عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد وجه بتأسيس مركز للتدريب والتأهيل، ويخصص كمرحلة أولى لتأهيل كافة الكادر الوظيفي في هيئات المجلس المختلفة بما يتناسب مع متطلبات وأهداف المرحلة الحالية، على أن يتم تعميم التأهيل بشكل عام في المراحل القادمة في إطار تطوير المهارات العلمية والعملية والمهنية للكادر الجنوبي بشكل عام.