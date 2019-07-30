مراسلنا.. مواجهات بين الجيش وقطاع طرق في المختم شرقي مأرب

اندلعت اليوم الثلاثاء مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وعناصر قبلية مسلحة في منطقة صافر شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان حملة عسكرية اشتبكت اليوم مع مسلحين قبليين من قبيلة آل مشعل عبيدة في منطقة المختم شمال صافر.

وأكد المراسل ان الحملة العسكرية نجحت في طرد مسلحين قبليين من آل مشعل عبيدة كانوا يقطعون الطريق الدولي الرابط بين مأرب والعبر بحجة مطالب لهم.

وأوضح ان المواجهات استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الجيش والمسلحين القبليين دون معرفة ما إذا كان هناك من قتلى.