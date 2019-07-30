اندلعت اليوم الثلاثاء مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وعناصر قبلية مسلحة في منطقة صافر شرق محافظة مأرب.
وقال مراسل "الخليج 365" ان حملة عسكرية اشتبكت اليوم مع مسلحين قبليين من قبيلة آل مشعل عبيدة في منطقة المختم شمال صافر.
وأكد المراسل ان الحملة العسكرية نجحت في طرد مسلحين قبليين من آل مشعل عبيدة كانوا يقطعون الطريق الدولي الرابط بين مأرب والعبر بحجة مطالب لهم.
وأوضح ان المواجهات استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الجيش والمسلحين القبليين دون معرفة ما إذا كان هناك من قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا.. مواجهات بين الجيش وقطاع طرق في المختم شرقي مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.