وزارة الزراعة و"الفاو" تناقشان مسودة مشروع تحسين الأمن الغذائي لصغار المزارعين بعدن

ناقشت وزارة الزراعة والري ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مسودة مشروع تحسين الامن الغذائي لصغار المزارعين.

ووفقا للعين الإخبارية، استعرض اللقاء الذي حضره وكلاء وزارة الزراعة والري لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي ، وقطاع الانتاج المهندس عبدالملك ناجي ، وعدد من مدراء عموم الوزارة و الاتحاد التعاوني الزراعي و منظمة "الفاو"بحضور الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسيت جادين، أهم تدخلات المشروع التي تستهدف صغار المزارعين لتطوير وتحسين الأمن الغذائي وسبل المعيشة وخلق فرص عمل للشباب والاستثمار في التنمية الزراعية وتفعيل دور المرأة.

واشاد وكيل وزارة الزراعة لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد ، بدور منظمة الفاو التي تنفذ مشاريع وبرامج مستدامة تحسن من التنمية المجتمعية في مختلف المجالات ، وبأهمية تعزيز التنسيق الثنائي بين الوزارة والمنظمة في دعم وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في البلاد .

و استعرض الخبير بمنظمة الفاو الدكتور عبدالواحد مكرد ، مسودة المشروع واهم أهدافه وطبيعة تدخلاته التي تتضمن اعداد سياسات وبرامج استثمارية مبنيه على استراتيجيات حديثة لانواع الأنشطة .