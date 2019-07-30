"البكري" يجري اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم

أجرى وزير الشباب والرياضة نائف البكري ، اليوم ، اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها العراق في مدينيتي كربلاء واربيل ويشارك منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه كلا من ( العراق - سوريا - فلسطين - لبنان).
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، طالب البكري الجهازين الفني والإداري للمنتخب تقديم صور إيجابية ومشرفه في هذه المشاركة، رغم الإعداد القصير والظروف التي تعيشها البلد.
وقال البكري "انتم سفراء لليمن في هذا المحفل الآسيوي وعليكم تقع مسؤولية إسعاد أكثر من 30 مليون يمني، وتمثل هذه البطولة اعدادا جيدا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023".
واكد الوزير ان الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تولي الشباب والرياضة جل اهتمامها وسيكون هذا العام مختلفاً عن الأعوام الماضية من حيث دعم المنتخبات والأندية.
من جهته عبر رئيس البعثة محمد حيدان ،عن شكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الوزارة للمنتخبات الوطنية عامة وكرة القدم خاصة..مشيراً إلى أن اللاعبين يمتلكون الرغبة الكبيرة لتقديم مستوى مشرف يليق باسم وسمعة اليمن في هذه البطولة .
ويواجه منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم ،مساء اليوم ، نظيره الفلسطيني على ملعب استاد كربلاء العراقية في منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم.
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